Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK final maçı ne zaman, nerede oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçının tarihi ve yeri merak konusu oldu. Futbolseverler, bu önemli maçın ne zaman ve nerede oynanacağını araştırıyor. Detaylar takip eden haberlerde...
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Karagümrük'e konuk oldu. İlk maçı 3-2 kazanan Karadeniz ekibi, rakibini deplasmanda da 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Bordo-mavililer, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK final maçı ne zaman, nerede oynanacak?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİNE KİMLER KALDI?
Fatih Karagümrük'ü eleyerek ikinci final biletini kapan Trabzonspor, kupayı müzesine götürmek için Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.