Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı şifresiz mi?
Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı hedefine ulaşmak isteyen Trabzonspor-Fatih Karagümrük bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı heyecanla beklenen müsabakada Trabzonspor- Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Trabzonspor- Fatih Karagümrük maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Fatih Karagümrük maçı hakemi kim? Trabzonspor- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Trabzonspor- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor- Fatih Karagümrük maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
24-04-2024 TRABZONSPOR VS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasındaki Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
TRABZONSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI A SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
TRABZONSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ GÜN?
Trabzonspor-Fatih Karagümrük Maçı, 24 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
TRABZONSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?
Trabzonspor-Fatih Karagümrük Maçı, saat 20:30 başlayacak.
TRABZONSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Trabzonspor ve Fatih Karagümrük, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Yarı Final maçı, Trabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.