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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

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Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için İstanbul'a gitti ve hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın deplasmanda karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük müsabakası için İstanbul'a gitti.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmanın ardından Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket eden kafilede, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Evren Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Ayberk Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Enis Bardhi, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Mislav Orsic, Taxiarxhis Fountas, Edin Visca, Nicolas Pepe, Umut Bozok ve Paul Onuachu yer aldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Kaynak: AA / Spor

Atatürk Olimpiyat Stadı Fatih Karagümrük Türkiye Kupası Trabzonspor İstanbul Türkiye Spor Güncel Haberler

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