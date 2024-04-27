Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine değişikliklerle çıktı
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yapılan değişikliklerle Fenerbahçe derbisine çıktı. Semih Kılıçsoy ve Arthur Masuaku da kadroda yer aldı.
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmanın 11'inden 3 değişiklik yaparak Fenerbahçe derbisine çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmandaki MKE Ankaragücü mücadelesinin 11'inden 3 değişiklik yaparak sarı-lacivertlilerin karşısına çıktı.
Siyah-beyazlılarda Ghezzal ve Umut Meraş yedek kulübesinde yer alırken, sarı kart cezalısı Jonas Svensson ise kadroda bulunmuyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine şu 11'le çıktı:
"Mert Günok, Necip Uysal, Omar Colley, Joe Worrall, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka."
Semih Kılıçsoy döndü
Sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz hafta hem ligde hem de kupada oynanan MKE Ankaragücü müsabakalarını kaçıran siyah-beyazlı takımın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisiyle sahalara döndü. Semih, Serdar Topraktepe tarafından 11'de görevlendirildi.
Masuaku 5 maç sonra 11'de
Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Arthur Masuaku, 5 maç sonra 11'de yer aldı. Son olarak ligin 29. haftasındaki Gaziantep FK mücadelesinde görev alan 30 yaşındaki futbolcu, sarı kart cezası ve ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle ligde 4 maçı kaçırdı. Masuaku, kupadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında ise sonradan oyuna dahil oldu.
Beşiktaş taraftarı tribünde
Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını Kadıköy deplasmanında yalnız bırakmadı. 2 bin 79 taraftar, tribünde kendilerine ayıran yerleri doldurarak takıma destek oldu. - İSTANBUL