ZTK maçı ne zaman oynanacak? #9917 Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman?
Süper Lig'in önemli takımlarından Beşiktaş ile Trabzonspor, 23 Mayıs Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecekler. Bu önemli maç, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Futbolseverler, iki güçlü takımın bu heyecan dolu karşılaşmasını merakla bekliyor.
Süper Lig devleri Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. ZTK maçı ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman?