ZTK maçı ne zaman oynanacak? #9917 Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman?

Süper Lig devleri Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. ZTK maçı ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

Büyükekşi'nin açıklamasına göre, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

ZTK BEŞİKTAŞ- TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.