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Trabzonspor, İstanbul'da hedef maçlarına çıkacak

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Trabzonspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbul'da önemli maçlara çıkacak. Süper Lig'de üçüncülük koltuğunda bulunan Trabzonspor, RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile mücadele edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 günde İstanbul'da 2 hedef karşılaşmasına çıkacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de 21 haftadır üçüncülük koltuğunda oturan bordo-mavili takım, 3 puan önünde bulunduğu RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ligde 61 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde sezonu üçüncü sırada bitirmeyi garantileyecek. Turuncu-lacivertli takımın kazanması halinde ise lig üçüncüsü son haftada oynanacak maçların ardından belli olacak.

İki takım arasında sezonun Trabzon'da oynanan maç, 1-1 berabere bitmişti.

-İstanbul'da 10. kupa hedefi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise 23 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş ile karşılaşacak.

İki takımın 33 sezon sonra eşleştiği kupa finaline Atatürk Olimpiyat Stadı, ev sahipliği yapacak. Trabzonspor, rakibini yenerek 10. Türkiye Kupası'nı müzesine getirme mücadelesi verecek.

Trabzonspor, İstanbul'da 6 gün süre içerisinde lig üçüncülüğü ve Ziraat Türkiye Kupası hedefini gerçekleştirmeye çalışacak.

Kaynak: AA / Spor

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