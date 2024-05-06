Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına hazırlanıyor
Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla takım maç için hazırlanıyor.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 8 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra maç için uçakla İstanbul'a gidecek.