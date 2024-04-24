Trabzonspor Karagümrük maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) TS Karagümrük maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Trabzonspor Karagümrük maç özeti! Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor Karagümrük maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Trabzonspor Karagümrük maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Trabzonspor Karagümrük maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Trabzonspor Karagümrük maç özeti haberimizde...

TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ İZLE

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TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI ÖZETİ

Trabzonspor Karagümrük maç özetini maçın ardından A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trabzonspor Karagümrük maçı 3-1'lik eşitlikle devam ediyor.

TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMANDI?

Trabzonspor Karagümrük maçı 24 Nisan 2024 günü oynandı.

TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Trabzonspor Karagümrük maçı canlı olarak A Spor'dan yayınlandı.