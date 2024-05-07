Üye Girişi
Haberler

Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman ZTK?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor İstanbul'a gitti. Peki, Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Karagümrük ile oynayacak olan Trabzonspor, maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Trabzonspor, ilk maçı kazanarak avantajlı skorunu korumak için mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Karagümrük ile oynayacak olan Trabzonspor, maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Trabzonspor, ilk maçı kazanarak avantajlı skorunu korumak için mücadele edecek. Peki, Karagümrük Trabzonspor maçıne zaman?

KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇINE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı çalışma ile tamamlayan Trabzonspor, İstanbul'a gitti. Evinde oynadığı ilk maçı 3-2 kazanan bordo-mavili takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 20: 30'da oynanacak olan karşılaşmadan avantajlı skorunu koruyarak adını finale yazdırmak için mücadele edecek.

Bordo-mavililerde müsabakanın kamp kadrosu da belli oldu. Kafilede 22 futbolcu yer aldı. Benkovic'in yanı sıra tedavisi devam eden Trezeguet ve kırmızı kart cezalısı Enes Destan yer almadı.

Trabzonspor'un kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez,Stefano Denswil, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Umut Güneş, Enis Bardhi, Mislav Orsic, Taxiarchis Fountas, Nicolas Pepe, Edin Visca, Paul Onuachu ve Umut Bozok."

Fatih Karagümrük-Trabzonspor Maçı, 08 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Fatih Karagümrük-Trabzonspor Maçı, saat 20:30 başlayacak. Fatih Karagümrük ve Trabzonspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, İstanbul'da, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Fatih Karagümrük Türkiye Kupası Trabzonspor İstanbul Türkiye Futbol Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Lilak ne zaman işlem görecek? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman 2024? En az atama yapılacak branşlar! Öğretmen atamalarında en az hangi branşlar atanacak? Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? 2024 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi, artacak mı? 8 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Aziz Yıldırım aday mı? Fenerbahçe başkanlığına Aziz Yıldırım aday olacak mı? 8 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 8 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title