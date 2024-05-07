Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman ZTK?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Karagümrük ile oynayacak olan Trabzonspor, maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Trabzonspor, ilk maçı kazanarak avantajlı skorunu korumak için mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Karagümrük ile oynayacak olan Trabzonspor, maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Trabzonspor, ilk maçı kazanarak avantajlı skorunu korumak için mücadele edecek. Peki, Karagümrük Trabzonspor maçıne zaman?

KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇINE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı çalışma ile tamamlayan Trabzonspor, İstanbul'a gitti. Evinde oynadığı ilk maçı 3-2 kazanan bordo-mavili takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 20: 30'da oynanacak olan karşılaşmadan avantajlı skorunu koruyarak adını finale yazdırmak için mücadele edecek.

Bordo-mavililerde müsabakanın kamp kadrosu da belli oldu. Kafilede 22 futbolcu yer aldı. Benkovic'in yanı sıra tedavisi devam eden Trezeguet ve kırmızı kart cezalısı Enes Destan yer almadı.

Trabzonspor'un kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez,Stefano Denswil, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Umut Güneş, Enis Bardhi, Mislav Orsic, Taxiarchis Fountas, Nicolas Pepe, Edin Visca, Paul Onuachu ve Umut Bozok."

Fatih Karagümrük-Trabzonspor Maçı, 08 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Fatih Karagümrük-Trabzonspor Maçı, saat 20:30 başlayacak. Fatih Karagümrük ve Trabzonspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, İstanbul'da, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.