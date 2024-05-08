Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Karagümrük'e konuk oldu. İlk karşılaşmayı sahasında 3-2 kazanan bordo-mavililer, rakibini deplasmanda da 4-0 mağlup etti.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçın ilk 45 dakikasında eşitlik bozulmadı. Her iki takım da bulduğu gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

GOLÜ ATTI, OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, ikinci 45 dakikada skoru değiştirdi. Onuachu, 54. dakikada Thomas Menuier'in pasında fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden kısa bir süre sonra sakatlanan Nijeryalı forvet, 60. dakikada yerini Umut Bozok'a bıraktı.

8 DAKİKADA 3 GOL

Bordo-mavililer, karşılaşmanın 69. dakikasında farkı 2'ye çıkardı. Enis Bardhi'nin pasında topu ağlara gönderen Fountas, takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı. Karadeniz ekibi, 73. dakika (P) ve 77. dakikalarda Umut Bozok'un golleriyle skoru 4-0'a getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca mücadele bu skorla tamamlandı.

FİNALİN ADI BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR

Fatih Karagümrük'ü eleyerek ikinci final biletini kapan Trabzonspor, kupayı müzesine götürmek için Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar ise yarı finalde Ankaragücü'nü saf dışı bırakmayı başarmıştı. Dev final 23 Mayıs'ta oynanacak.