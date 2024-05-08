Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası ZTK heyecanla beklenen müsabakada Fatih Karagümrük- Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçı hakemi kim? Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

08-05-2024 FATİH KARAGÜMRÜK VS TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR MAÇI A SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN?



Fatih Karagümrük-Trabzonspor Maçı, 08 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük-Trabzonspor Maçı, saat 20:30 başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fatih Karagümrük ve Trabzonspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, İstanbul'da, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.