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Annesine küfür edilen Emre Belözoğlu çılgına döndü: Canları sağ olsun demeyeceğim

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Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada maçta annesine küfür eden siyah-beyazlı taraftarlara tepki gösterdi. Belözoğlu, "Bunu daha önce de yaptılar. Herkes benden canları sağ olsun dememi bekliyor ama bunu söylemem. Bunu söyleyecek kadar derviş değilim. Canları sağ olsun demeyeceğim" şeklinde konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş'a konuk olan Ankaragücü, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"FİNALİ HAK EDEN TARAF BİZDİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Emre Belözoğlu, "Futbol böyle bir oyun, yapacak bir şey yok. Bir tarafta kalite var, bir tarafta... İki maçtır oyun anlamında her şeyi yapmaya çalıştık. Bence maçı 2-0, 3-0'a getirecek pozisyonlarımız vardı. Bireysel bir şey yapmaya çalıştıklarında Beşiktaş bireysel hatadan gol attı. Oyuncular üzgün, kendi adıma üzgünüm. Futbol böyle bir oyun, bazen hak ettiğinizin karşılığını alamıyorsunuz. Bence finali hak eden taraftık" ifadelerini kullandı.

Annesine küfür edilen Emre Belözoğlu çılgına döndü: Canları sağ olsun demeyeceğim

"İNŞALLAH ANKARAGÜCÜ LİGDE KALACAK"

Trendyol Süper Lig'deki küme düşmeme mücadelesi hakkında konuşan Belözoğlu, "3 tane lig maçımız var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah Ankaragücü ligde kalacak" dedi.

Annesine küfür edilen Emre Belözoğlu çılgına döndü: Canları sağ olsun demeyeceğim

"CANLARI SAĞ OLSUN DEMEYECEĞİM"

Kendisine edilen küfürlerden dolayı Beşiktaş taraftarına tepki gösteren deneyimli teknik adam, "Benim sözlerimin bu ülkede çok fazla değeri var, yok bilmiyorum. Herkesin annesi var. Beşiktaşlı taraftarlar evlerine gittiklerinde inşallah anneleri sağdır, ellerini öperler. Bunu daha önce de yaptılar. Herkes benden canları sağ olsun dememi bekliyor ama bunu söylemem. Bunu söyleyecek kadar derviş değilim. Canları sağ olsun demeyeceğim. Futbolun içinde olan olağan şeylermiş gibi algılamaya gerek yok. Böyle şeylerle karşılaşmaya alıştım ama sorulduğu için cevap verdim. Canları sağ olsun demeyeceğim" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Kupası Emre Belözoğlu Ankaragücü Beşiktaş Türkiye Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Aziz Dağ:

Kümeye inşaallah Bursaspor’un darısı başınıza

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Hasan YILDIZ:

Emre , bjk taraftarı o sözleri senin değil kendi annesine söyledi

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Himmet Yıldız:

Ne oldu fenerli emre? Bu sizin kaderiniz istediğiniz kadar iyi oynayın. Allah sizin bahtınızı kapatmış!

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