Beşiktaş- Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? ZTK maçında finale hangi takım çıktı?
Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan futbol maçının sonucu merak konusu oldu. Aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen takım da belli oldu. Maç sonuçları ve final takımı hakkında detaylar haberimizde.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü'nü konuk etti. Deplasmandaki ilk maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda rakibi 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalan ilk takım oldu. Beşiktaş- Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? ZTK maçında finale hangi takım çıktı?
BEŞİKTAŞ- ANKARAGÜCÜ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Beşiktaş'a finali getiren golü 70. dakikada Ernest Muçi, kaydetti. Ön alanda baskı yapan siyah-beyazlılarda savunmanın hatası sonrası topu önünde bulan Arnavut orta saha, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandı ve Kartal, finale yükselen taraf oldu.
ZTK FİNAL MAÇI KİMLE OYNANACAK?
Diğer yarı final eşlemesinde Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, finale yükselmek için kozlarını paylaşıyor. İlk maçı bordo-mavili takım 3-2 kazandı. 8 Mayıs Çarşamba günü (bugün) saat 20.30'da oynanacak olan rövanş karşılaşmasından çıkacak sonuca göre Beşiktaş'ın rakibi belli olacak.