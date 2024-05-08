Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü'nü konuk etti. Deplasmandaki ilk maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda rakibi 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalan ilk takım oldu. Beşiktaş- Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? ZTK maçında finale hangi takım çıktı?

BEŞİKTAŞ- ANKARAGÜCÜ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş'a finali getiren golü 70. dakikada Ernest Muçi, kaydetti. Ön alanda baskı yapan siyah-beyazlılarda savunmanın hatası sonrası topu önünde bulan Arnavut orta saha, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandı ve Kartal, finale yükselen taraf oldu.

ZTK FİNAL MAÇI KİMLE OYNANACAK?

Diğer yarı final eşlemesinde Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, finale yükselmek için kozlarını paylaşıyor. İlk maçı bordo-mavili takım 3-2 kazandı. 8 Mayıs Çarşamba günü (bugün) saat 20.30'da oynanacak olan rövanş karşılaşmasından çıkacak sonuca göre Beşiktaş'ın rakibi belli olacak.