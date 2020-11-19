Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 943'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 943'e yükseldi

19.11.2020 20:16 | Son Güncelleme: 19.11.2020 20:20
Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 943'e yükseldi

Son dakika haberler: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 157 bin 756 testten, 4 bin 542 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 123 kişi ile toplam can kaybı 11 bin 943'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 157 bin 756 testten 4 bin 542 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 918 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 16 milyon 781 bin 245, toplam hasta sayısı 430 bin 170, toplam vefat sayısı 11 bin 943, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 850, toplam iyileşen hasta sayısı 364 bin 573 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,6 olarak belirlendi. 

'HAYATIN HER ALANINDA ZORUNLU TEDBİRLER OLABİLİR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 4 bin 542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bin 850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın" değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 507'e yükseldi
Son dakika gündem: Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 507'e yükseldi
Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 972'ye yükseldi
Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 972'ye yükseldi
Son dakika haberi | İsveç'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 164'e yükseldi
Son dakika haberi | İsveç'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 164'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Lütfi Elvan Cevdet Yılmaz Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Berk Oktay Özcan Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Deniz Türüç Caner Erkin Abdullah Avcı Sebastian Vettel
Tüm Haberler Faiz Kasım Milli Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 943'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 20:20:22. #1.15#
title