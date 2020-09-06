Son dakika haberleri... İzmir'de 4 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri... İzmir'de 4 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Bayındır ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

Son dakika haberleri... İzmir'de 4 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
06.09.2020 03:41 | Son Güncelleme: 06.09.2020 04:36

İzmir'in Bayındır ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sadıkpaşa Mahallesi Menderes Bulvarı'nda bulunan öğretmenevi karşısındaki binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir süre sonra diğer katlara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler, binadaki 2 yaşındaki Deniz Kaykaç ile annesi Nevin Kaykaç'ı tahliye etti. Ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine kaldırılan iki kişinin dumandan etkilendiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Plastik saksıların bulunduğu bodrumda başlayan yangında, bina önündeki iki otomobil de hasar gördü.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Bir dükkan ve 13 daire zarar gördü

Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, AA muhabirine 4 katlı binanın tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Bir anne ve çocuğunun sağ salim kurtarıldığını kaydeden Öztürk, "Hakikaten ucuz atlattık. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. İçeride kimse kalıp kalmadığı konusunda net bilgi yok. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de yangında bir dükkan ile 13 dairenin zarar gördüğünü söyledi. Olayda can kaybı olmadığını aktaran Demirezen, "Şu an sadece hastanede bir anne ve çocuğu var, biraz dumandan etkilenmiş. Allah böyle bir felaketi hiçbir yere yaşatmasın." dedi.

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Kaynak: AA

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