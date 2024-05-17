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İstanbul Kağıthane'de restoranda çıkan yangın hasara neden oldu

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Emniyet Evleri Mahallesi Harun Reşit Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katındaki restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın iş yerinde hasara yol açtı.

İstanbul Kağıthane'de bir restoranda çıkan yangın hasara neden oldu.

Emniyet Evleri Mahallesi Harun Reşit Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katındaki restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın iş yerinde hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Güncel

Harun Reşit Kağıthane İstanbul İtfaiye Olay İstanbul Yaşam Güncel Haberler

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