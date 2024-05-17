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Düsseldorf'ta çıkan yangında Türk vatandaşı hayatını kaybetti

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Almanya'nın Düsseldorf kentinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Yangında ölenlerden biri 18 yaşındaki Ada Abay adlı Türk vatandaşıydı. Yangının benzin dökülerek çıkarıldığı belirlendi.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde dün bir binada çıkan yangında yaşamını yitiren 3 kişiden birinin 18 yaşındaki Ada Abay adlı Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, bir binanın alt katındaki büfede çıkan ve 3 kişinin ölümüne, 16 kişinin yaralanmasına yol açan yangın ve patlamada, alevleri hızlandırmak için benzin döküldüğünün belirlendiği aktarıldı.

Yangında ölen 48 yaşındaki büfe işletmecisinin cesedinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, ölenlerin milliyetleri hakkında bilgi verilmedi.

Hayatını kaybedenlerin 18, 48 ve 55 yaşlarında olduğu kaydedildi.

Ölenlerden biri Türk

Yetkililerden alınan bilgiye göre ise yaşamını yitiren 18 yaşındaki gencin Ada Abay isimli Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

İlk bulgulara göre 18 ve 55 yaşındaki erkeklerin dumandan zehirlenerek öldüğü, otopsi sonucuna göre büfe işletmecisinin ise yaşanan patlamanın ardından hayatının kaybettiği belirlendi.

Düsseldorf'ta 16 Mayıs gecesi çıkan yangında yaralananların hastane ve özel kliniklerde tedavilerinin sürdüğü, ağır yaralı bir kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Gece geç saatlerde bir binanın alt katındaki büfede çıkan ve daha sonra binayı saran yangında 3 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, binada oturan ve yangında hafif yaralanan İsmail Kızıltan'a dün geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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