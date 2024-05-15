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Adıyaman'da park halindeki hafif ticari araç yandı

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Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi'nde park halinde olan bir hafif ticari araç, motor kısmında çıkan yangın sonucu zarar gördü. Vatandaşlar tarafından söndürülen yangın, itfaiye ekipleri tarafından soğutuldu.

Adıyaman'da park halindeki hafif ticari yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi'nde Bilal T'ye ait 02 ADN 743 plakalı hafif ticari araç park halinde olduğu esnada alev aldı. Aracın motor kısmında dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar olaya müdahale ederek itfaiye ekiplerine de bilgi verdi. Aracın elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın vatandaşlar tarafından söndürülürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması gerçekleştirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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