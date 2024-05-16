Antalya Kepez'te bir otobüs yandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir tamir servisinde bakım yapılan bir otobüs alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otobüs yandı.
Ünsal Mahallesi 5069 Sokak'taki tamir servisine gelen 34 KFY 953 plakalı otobüs bakım yapılırken alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Polisin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.