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Kartepe'de Alkollü Kişi Tarafından Çıkarılan Yangın Sonucu Tutuklama

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde alkollü bir kişi, annesiyle yaşadığı evde çıkardığı yangın sonucu tutuklandı. Yangın, bitişikteki evlere de sıçradı ve 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde annesiyle yaşadığı evde yangın çıkartan alkollü kişi tutuklandı.

Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki tek katlı evde Selim Y, gece saatlerinde annesi K.Y'nin (75) de bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkarttı. Büyüyen alevler bitişikteki tek katlı eve de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan kadın, komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Bu arada itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında evin duvarındaki Türk bayrağını yerinden çıkartarak koruma altına aldı.

Alkollü olduğu tespit edilen Selim Y. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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