Amasya'da Yangında 94 Yaşındaki Kişi Hayatını Kaybetti
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangında, 94 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Yangının elektrikli battaniyeden çıktığı değerlendiriliyor.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangında, 94 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Mahsen Mahallesi Sümbül Sokak'ta Salih Belli'ye ait müstakil evde yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, Belli'nin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangının elektrikli battaniyeden çıktığı değerlendiriliyor.