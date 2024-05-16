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Menemen'de çocuk odasında yangın: Daire kullanılamaz hale geldi

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İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan 8 katlı bir sitedeki daire, çocuk odasında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde 8 katlı bir sitedeki daire, çocuk odasında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Menemen ilçesi Asarlık Mahallesi'ndeki 8 katlı sitenin 2. katındaki bir dairede meydana geldi. Daire sakinleri evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple çocuk odasında yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan ev halkı, alevleri söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye personelince alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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