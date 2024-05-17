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İzmit'te evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anne ve diğer çocukları tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı.

Yeni Mahallesi Radar Caddesi'nde 3 katlı evin ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında evde bulunan anne S.D. ile çocukları Hazal D. (7), M.D. ve M.D. (5) dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hazal D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hamile olduğu öğrenilen S.D. ile iki çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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