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Bolu'da 2 Katlı Ahşap Evde Çıkan Baca Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Önlenildi

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Bolu'da Semerkant Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde faciaya dönüşmeden kontrol altına alındı. Ev sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen yangına sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kurumları söndürdü ve gerekli kontrolleri yaparak soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Bolu'da 2 katlı ahşap evde çıkan baca yangınına itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi, faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Semerkant Mahallesi İmaret Sokak üzerinde Özkan U.'ya ait olan 2 katlı ahşap evin bacasında yangın çıktı. Soba bacasının içerisindeki kurumların tutuştuğu yangını fark eden ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Baca yangınına itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde müdahale etti. Tutuşan kurumları söndüren ekipler, bacada gerekli kontrolleri yaparak soğutma çalışması yaptı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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