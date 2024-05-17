İstanbul Sultangazi'de Depo Yangını
İstanbul Sultangazi'de bulunan bir depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İstanbul Sultangazi'de bir depoda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Farklı ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.