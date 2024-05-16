Adana'da çıkan yangında ev küle döndü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir ev çıkan yangında küle döndü.

Gürleşen Mahallesi'nde bulunan bir evde öğle saatlerinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken yanan ev küle döndü. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ADANA