Üye Girişi
Haberler

Alanya'da Polonyalı çiftin bulunduğu otomobil alev alev yandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde Polonyalı çiftin bulunduğu otomobil refüje çarparak takla attıktan sonra alev alev yandı. Yangında araçtaki çift feci şekilde can verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Polonyalı çiftin bulunduğu otomobil refüje çarparak takla attıktan sonra alev alev yandı. Yangında araçtaki çift feci şekilde can verdi.

Kaza, Aydap mevkiinde akam saatlerinde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen Polonyalı yaşlı turistin kullandığı araç, refüje çarpıp takla attı ardından araçta yangın çıktı. Araçtan çıkamayan sürücü ve yanındaki eşi yanarak can verdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Alanya Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! AK Parti İl Başkanı'nı ziyaret eden Avrupa Şampiyonu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesi feshedildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! AK Parti İl Başkanı'nı ziyaret eden Avrupa Şampiyonu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesi feshedildi

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Bakmadan Geçme

Galatasaray Ekmas Pınar Karşıyaka Play Off maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 17 Mayıs Basketbol Play Off CANLI İZLE! Antalyaspor Adana Demirspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Antalyaspor ADS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kanada bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne 2024? Antalyaspor Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Antalyaspor ADS maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Tayland bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne 2024? Sırbistan bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne 2024? 16-17 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Antalyaspor Adana Demirspor maçı CANLI izle! 17 Mayıs Antalyaspor ADS maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Ateş Kuşları yok mu, Ateş Kuşları final mi yaptı? Indiana Pacers New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! 17-18 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? İstanbulspor Sivasspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İstanbulspor Sivasspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kemerburgaz son hali nasıl, Galatasaray antrenman tesisi bitti mi 2024? Gaddar 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 675. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen 'Yalancılar' sesiyle irkildi

İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title