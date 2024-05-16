Kırklareli'nde atık yağ fabrikasında yangın

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan atık yağ fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Beldesi'nde bulunan atık yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, fabrikada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, ekipler, herhangi bir can kaybının yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.