Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde atık yağ fabrikasında yangın

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan atık yağ fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kırklareli'nde atık yağ fabrikasında yangın

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan atık yağ fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Beldesi'nde bulunan atık yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, fabrikada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, ekipler, herhangi bir can kaybının yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Lüleburgaz Kırklareli İtfaiye Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

CHP lideri Özgür Özel: Kabani davası her yönüyle siyasi bir dava

CHP lideri Özgür Özel: Kabani davası her yönüyle siyasi bir dava

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title