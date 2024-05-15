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Karabük'te müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

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Karabük'te tadilat yapılan müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde maddi hasar oluşurken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te tadilat yapılan müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Kayabaşı Mahallesi Bişkek Caddesinde meydana geldi. İfakat Arıkan'a ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ettiği yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde maddi hasar oluşurken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan Arıkan'ın yerleşmek istediği evini yavaş yavaş tadilata verdiği öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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