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Avcılar'da bir kebapçının bacasında yangın çıktı

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Avcılar'da bulunan bir kebapçının bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Avcılar'da 4 katlı bir binanın girişinde bulunan kebapçının bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın girişinde bulunan kebapçıda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bacada çıkan yangının dumanlarını gören iş yeri çalışanları kendilerini dışarı attı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahalleyi kaplayan dumanlara müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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