Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Gürsökü köyünde bir evde çıkan yangın sonucunda ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü.
Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Gürsökü köyünde tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın iki saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın sonrası ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.