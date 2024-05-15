Fatih'teki tarihi Mısır Çarşısı'nda restoran bacasında yangın çıktı
Fatih'teki tarihi Mısır Çarşısı'nda bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
Fatih'teki tarihi Mısır Çarşısı girişindeki restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mısır Çarşısı'nın sahil tarafına bakan balık pazarı kapısı girişindeki restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve zabıta ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da olay yerine gelerek yangına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Turan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, restoran bacasından kaynaklanan yangının, tarihi çarşının diğer kısımlarına sirayet etmeden söndürüldüğünü söyledi.