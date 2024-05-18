Ormanlık alanda korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı
Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangına vatandaşlar ve ekipler müdahale ediyor. Yangın gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye araçları ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Yangın kısmen kontrol altına alınmış olsa da devam ediyor.
Ormanlık alanda korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangına vatandaşlar ve ekipler müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi yakınlarında yaşandı. Ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatırken vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangına müdahale ediyor. Kısmen kontrol altına alınan yangının devam ettiği öğrenildi.