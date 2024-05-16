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Lüleburgaz'da Atık Yağ Fabrikasında Yangın Çıktı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan atık yağ fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan atık yağ fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde bulunan atık yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, fabrikada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın nedeniyle fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, herhangi bir can kaybının yaşanmaması için ekipler güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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