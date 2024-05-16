Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi. Yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi. Yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, Araç ilçesi Aşağı Oba köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan tek katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme çalışması başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

 Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler

Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title