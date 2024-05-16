Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Tavuk Çiftliğinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan tavuk çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, çiftlikte maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Seyfeler Mahallesi'nde bulunan tavuk çiftliğinin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Boş olduğu öğrenilen tavuk çiftliğinde maddi hasar meydana gelirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Sakarya Akyazı İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 28 yıl 6 ay hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 28 yıl 6 ay hapis cezası

 Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title