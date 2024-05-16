Sakarya'da Tavuk Çiftliğinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Seyfeler Mahallesi'nde bulunan tavuk çiftliğinin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Boş olduğu öğrenilen tavuk çiftliğinde maddi hasar meydana gelirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA