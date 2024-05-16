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Bolu'da Kamyon Şarampole Devrildi, Tırda Yangın Çıktı

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Bolu'da meydana gelen trafik kazasında kamyon şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Aynı gün Anadolu Otoyolu'nda ise tırın lastik kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Bolu'da şarampole devrilen kamyonunun sürücüsü yaralandı, tırın lastik kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Seben- Bolu kara yolunda ilerleyen M.S. idaresindeki 14 BJ 402 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, Emen köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Devrildikten sonra ağaçlara çarparak durabilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Sürücü M.S, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kamyondaki tavuklardan bazıları telef oldu, bir kısmı ormanlık alana dağıldı.

Lastikleri yanan tırda hasar oluştu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tırın lastik kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden tuğla yüklü tırın lastiklerinden duman çıktığını gören sürücüsü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü, tırda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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