Mardin'de çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında, dumandan etkilenen K.Ö. (46), M.Ö. (54) ve N.A. (55) sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.