Üye Girişi
Haberler

Burdur'da bir kafede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da bir kafede fritözden sıçrayan yağın alev alması sonucu çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle mutfakta ufak çaplı maddi hasar oluştu.

Burdur'da bir kafede fritözden sıçrayan yağın alev alması sonucu çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıraların Burdur merkez Konak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mutfakta kızartma yapıldığı esnada fritözden sıçrayan yağın alev alması sonucu yangın çıktı. Kafe çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle mutfakta ufak çaplı maddi hasar oluştu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Burdur İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title