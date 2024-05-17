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Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın

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Uşak'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın

UŞAK - Uşak'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yangın, Uşak Organize Sanayi Bölgesi 107. Cadde'deki tekstil fabrikasında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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