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Sakarya'da Tek Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan tek katlı ev, bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yangın kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde alevlere teslim olan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bayraktepe Mahallesi 7012 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K.'a ait olduğu öğrenilen tek katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bir anda evin büyük bir bölümünü saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, Sakarya Arama Kurtarma Ekipleri (SAKE) ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale gelirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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