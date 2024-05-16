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Sakarya'da Kereste Atölyesi Yangını Kontrol Altına Alındı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında kereste atölyesi alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında kereste atölyesi alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Köprübaşı Mahallesi'nde H.B.'nin kiralık olarak kullandığı kereste atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Atölye adeta alev topuna dönerken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürmek için sefer oldu. Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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