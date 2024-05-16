Sakarya'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sarıdede Mahallesi 3200 Sokak'ta bulunan M.B.'ye ait iki katlı evin üst katında dumanların yükselmesi neticesinde çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA