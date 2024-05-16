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Lüleburgaz'da Atık Yağ Fabrikasında Yangın Çıktı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir atık yağ fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, güvenlik önlemleri alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, atık yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Evrensekiz beldesindeki bir atık yağ fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alındı.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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