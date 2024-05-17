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Sultangazi'de Ayakkabı Deposunda Yangın Çıktı

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Sultangazi'de bulunan ve ayakkabı deposu olarak kullanılan bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

(İSTANBUL) - Sultangazi'de bulunan ve ayakkabı deposu olarak kullanılan bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Uğur Mumcu Mahallesi 2347. sokak üzerinde bulunan ve ayakkabı deposu olarak kullanılan bir işyerinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın oluştuğu belirtildi. Yangına itfaiye ekipleri 25 araç 73 personelle müdahale etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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