Son dakika haberleri | ABD'de ırkçılık karşıtı protestoda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri | ABD'de ırkçılık karşıtı protestoda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika habere göre ABD'nin Louisville kentinde 13 Mart'ta polis tarafından öldürülen siyahi Breonna Taylor'ın ardından düzenlenen protestoda ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Son dakika haberleri | ABD'de ırkçılık karşıtı protestoda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
28.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:26

ABD'nin Louisville kentinde 13 Mart'ta polis tarafından öldürülen siyahi Breonna Taylor'ın ardından düzenlenen protestoda ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde geçtiğimiz 13 Mart'ta polis tarafından evinde vurularak hayatını kaybeden siyahi Breonna Taylor'a yönelik adalet talebiyle protesto gerçekleştirildi. Protesto sırasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Louisville Metro Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Jefferson Square Park'taki protesto sırasında açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi. Parkın kapatılarak olay yerinde çalışma başlatıldığı belirtildi.

Louisville Belediye Başkanı Greg Fischer ilerleyen saatlerde ayrıntılı bilgi verileceğini aktardı. Başkan Fischer, "Jefferson Square Park'taki şiddet, beni derinden üzdü. Bu barışçıl protesto alanının artık bir suç mahalli olması bir trajedi. Olay yerinde ilk yardımı yapanlara teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, geçtiğimiz 13 Mart'ta sağlık çalışanı Breonna Taylor, Louisville'deki evinde polis tarafından düzenlenen baskında 8 kurşunla vurularak hayatını kaybetmişti. Polis, uyuşturucu operasyonu kapsamında kapıyı kırarak eve girmişti. Evde uyuşturucu maddeye rastlanmamıştı. Göstericiler, Taylor'ın ölümüne yol açan polis memurlarının cezalandırılmasını talep ediyor. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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