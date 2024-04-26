Manisa'da Park Halindeki Otomobil Çalındı
Manisa'nın Salihli ilçesinde park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı. Araç, sahibine teslim edildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Mithatpaşa Mahallesinde yaşayan Ayşe Karapınar, polise başvurarak kendisine ait 45 RK 600 plakalı otomobilinin, evinin önünden çalındığı ihbarında bulundu.
Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.K'yi (43) Köprübaşı ilçesinde yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Araç, sahibine teslim edildi.
Öte yandan aracın çalınma anı çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.