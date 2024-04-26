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Şanlıurfa'da Fuhuş Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 11 mağdur kadının da kurtarıldığı bildirildi.

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, fuhuş yapan ve yaptıranlara yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren çalışmaların ardından kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda ayrıca 11 mağdur kadının da kurtarıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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