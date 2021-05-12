Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz"
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Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz"

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: 'Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Koca: 'Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz'
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