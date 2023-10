Twitter'ın (yeni adıyla X) ücretli olacağı, en azından yeni abonelik sisteminin getirileceği zaten konuşuluyordu. Ancak kesin bilgiler elimizde yoktu. Nitekim Elon Musk, X'te bu sabah paylaştığı gönderide konu hakkında açıklama yaptı. Peki Twitter (X) reklamlı abonelik sistemi nasıl olacak?

X reklamlı abonelik hakkında Musk ne dedi?

Elon Musk bugün, eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'in yakında iki yeni premium abonelik kademesini başlatacağını söyledi. Musk, X'teki bir gönderisinde konu hakkında şunları söyledi: "Biri, tüm özelliklerle daha düşük maliyetli, ancak reklamlı. Diğeri ise daha pahalı, ancak reklam yok."

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon. One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads. — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2023

Ekim 2022'de platformu devralan Musk, kullanıcılardan ücret alarak ve çalışanları kovması ile içerik denetleme ekiplerini dağıtmasının ardından reklam satın almayı bırakan reklamverenlerin ilgisini çekerek geliri artırmaya çalışıyor. Musk, platformun gelir konusunda bir darbe aldığını kabul etti ve aktivistleri reklamverenlere baskı yapmakla suçladı.

Abonelik planları hakkında daha fazla ayrıntı vermese de, X'in bu hafta başlarında yaptığı bir test çalışması, hizmet için ödeme yapmak istemeyen kullanıcılar için çeşitli kısıtlamalar önerdi. X, platforma erişim için bir test örneği olarak Yeni Zelanda ve Filipinler'deki yeni kullanıcılardan 1 ABD doları ücret almaya başladı.

Şirketin web sitesinde, abone olmayı seçen yeni kullanıcıların para ödemeksizin yalnızca gönderileri okumak, video izlemek ve hesapları takip etmek gibi "salt okunur" işlemleri gerçekleştirebilecekleri belirtildi. Musk'ın bu hamlesinin platformdaki bot hesapların sonunu getirme amaçlı olduğuna inanılıyor.

Gelir elde etmek amacıyla Musk, mavi tik abonelik hizmeti için ayda 8 dolar ücret almaya başladı ve şirketlere platformda reklam vermeleri için indirimler teklif etti. Ancak şirket, içerik denetiminin gevşek olması nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya kaldığından, reklamverenler reklamlarının uygunsuz içeriğin yanında görünmesini istemedi.

